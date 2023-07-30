عبدالشافي يظهر في مران الزمالك يؤدي تدريبات خفيفة

قام محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للقلعة البيضاء على التواجد في مران، اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عكاظ استعداد للقاء الشباب السعودي في الجولة الثانية من البطولة العربية.

اقرأ أيضًا..

تمرن اللاعب عبدالشافي تدريبات بالجري حول الملعب على هامش مران، على الرغم من عدم وجوده ضمن قائمة الفريق لخوض البطولة العربية بسبب الإصابة.

يلتقي القلعة البيضاء بنظيره الشباب السعودي المقرر له غدًا الإثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي

تبدأ مباراة الزمالك والشباب السعودي مساء غد الإثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.