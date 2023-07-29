أحمد فتوح يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد عبد الشافى

بعث أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادى الزمالك، رسالة الى زميله محمد عبد الشافى، عغقب اعلان الاخير اعتزاله اللاعب داخل المستطيل الأخضر.

و نشر أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام”، رسالة :" كان ليا الشرف إنى لعبت معاك وإتعلمت منك كتير" مشيرا الى محمد عبد الشافى قائد الزمالك المعتزل.

أحمد فتوح و محمد عبد الشافى

محمد عبد الشافي يعلن إعتزاله

و أعلن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك إنهاء مسيرته الكروية هذا الموسم، وقرر اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع منتخب مصر والقلعة البيضاء.

و تعرض محمد عبدالشافي صاحب الـ 38 عامًا لإصابة متكررة في الركبة وعدم شفائه بسبب تكرر الإصابة وعدم قدرته على العودة للملاعب من جديد، ليستقر عبدالشافي على وضع حدًا لمسيرته والتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك.