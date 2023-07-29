السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد فتوح يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد عبد الشافى

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

بعث أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادى الزمالك، رسالة الى زميله محمد عبد الشافى، عغقب اعلان الاخير اعتزاله اللاعب داخل المستطيل الأخضر.

 

txt

محمد عبد الشافي يؤازر لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية

txt

الزمالك.. محمد عبد الشافي يخضع لبرنامج مران

 

و نشر أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام”، رسالة  :" كان ليا الشرف إنى لعبت معاك وإتعلمت منك كتير" مشيرا الى محمد عبد الشافى قائد الزمالك المعتزل.

 

أحمد فتوح و محمد عبد الشافى 

 

محمد عبد الشافي يعلن إعتزاله

و أعلن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك إنهاء مسيرته الكروية هذا الموسم، وقرر اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع منتخب مصر والقلعة البيضاء.

 و تعرض محمد عبدالشافي صاحب الـ 38 عامًا لإصابة متكررة في الركبة وعدم شفائه بسبب تكرر الإصابة وعدم قدرته على العودة للملاعب من جديد، ليستقر عبدالشافي على وضع حدًا لمسيرته والتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك.

 

مواد متعلقة

الزمالك "بلا صفقات" يسجل الظهور الأبرز ويحرج الأندية السعودية بالبطولة العربية

نجم الأهلي السابق: التعاقد مع صفقات جديدة سيساعد أوسوريو في الزمالك

نجم الزمالك يحذر أوسوريو قبل مواجهتي الشباب والنصر بالبطولة العربية

البطولة العربية.. ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي فى البطولة العربية

مران الزمالك.. "نداي" يؤدي تدريبات تأهيلية خاصة

الزمالك فى البطولة العربية.. تدريبات قوية لـ"عواد ونديم" تحت إشراف "عبد المنصف"

تدريبات إستشفائية للاعبى الزمالك بمران اليوم

الجريدة الورقية