تزويد بحيرة قارون بـ زريعة "الموسى" ..وزيادة تدفق المياة العذبة لتخفيض الاملاح

صرح الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم،ان المحافظة تبذل جهود كببيرة فى سبيل إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل"الأيزوبودا " الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، لافتاً إلى أن المحافظة لديها مخطط متكامل لتنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، يتم تنفيذه بشكل منتظم، موضحاً أنه تم إنزال زريعة أسماك "موسي" بالبحيرة، وخلال الفترة القادمة سيتم إنزال "الجمبري"، كما أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها، الأمر الذي يؤكد أن البحيرة في تحسن مستمر، وافضل بكثير عن الفترات الماضية.

اشار محافظ الفيوم انه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصناعي، لتنقية ملوثات المصانع التي تصب في بحيرة قارون، ، أنه تم عمل الجسات، وإعداد التصميمات الهندسية والإنشائية اللازمة، لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، ليسهم في حل مشكلة الصرف الصناعى، وتحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية.

تكثيف الحملات

ومن جهه اخرى كان الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم،قد شدد على تكثيف الحملات المشتركة لمنع الصيد المخالف ببحيرة وادى الريان، بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، والثروة السمكية، وشرطة المسطحات المائية، والتموين، ومجلسي مدينتى يوسف الصديق وأبشواي، بمشاركة مسئولي جمعيتى قارون والريان، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية بوادي الريان، مع استمرار غلقها لحين السماح بالصيد بها لتحقيق أعلى استفادة من الزريعة التى تم إنزالها خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ، حرص الدولة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدراً للعمل المباشر وغير المباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالبحيرة والعمل التشاركي في المرحلة القادمة، من خلال خطة عمل تنفيذية شاملة واضحة التفاصيل، واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي. ونبه على سرعة إنهاء إجراءات سحب عينات من أماكن متعددة من مياه بحيرة قارون وتحليلها معملياً، تبعاً للرؤية العملية وبشكل تكاملي وفي وقت واحد بحضور ممثلي مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، بجانب مسئولي الري، للوصول إلى نتائج علمية ومعملية دقيقة، والعرض على المحافظ شخصياً في أقرب وقت، للتأكد من التحسن النسبي لمياه بحيرة قارون.