انتظام ثلاثي الزمالك في مران اليوم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام الثلاثي التونسي حمزة المثلوثي، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينيولا، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جاء ذلك عقب عودتهم من بلادهم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وشارك الثلاثي حمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي في الفقرة التأهيلية والبدنية على هامش المران بصورة طبيعية.

عقب ذلك خاض حمزة المثلوثي التقسيمة الفنية الخفيفة مع باقي اللاعبين، في حين واصل نداي وسامسون أداء تدريبات تأهيلية إضافية، تحت إشراف الجهاز الفني لعلاج الإرهاق، عقب عودتهما أخيرًا إلى القاهرة.

موعد انطلاق معسكر الزمالك الإعدادي:

من المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء ارتا سولار، بطل جيبوتي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية، تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

