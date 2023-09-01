كيف كان يتعامل النبي مع المشاكل والأزمات؟.. فيديو

كشف الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشاكل والازمات، مضيفًا: «النبي ابتلي بجميع أنواع الابتلاء، النبي ابتلي بالمرض، والفقر، فقد الأحبة».

حياة النبي الكريم

وقال الشيخ أحمد الفرماوي، خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن حياة النبي كانت كلها شدائد، والنبي فقد أحب الناس إليه في غزوات التي خاضها ضد المشركين.

وتابع: رحلة الإسراء والمعراج كانت تثرية لقلب النبي صلى الله عليه، وذلك عقب الشدائد والمحن التي واجهها النبي، مشيرًا إلى النبي كان يتعامل مع الأزمات والمشاكل بعقلانية وتحمل وصبر.

وأشار الفرماوي إلى أن البعض كان يتعقد أن النبي حياته كانت تخلو من المشاكل والأزمات، وهذا الأمر غير صحيح، بل النبي تعرض للعديد من المشاكل منذ بداية دعوته لرسالة الإسلام.