حلمي عبدالباقي يفتح النار على عمر كمال وبيكا بسبب "أنتِ معفنة".. فيديو

هاجم الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، عمر كمال وحمو بيكا بعد واقعة إساءتهما للمرأة المصرية وتغيير كلمات أغنية أنتِ معلمة إلى “أنتِ معفنة”.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، إن ما فعلاه عبث وعدم احترام لنقابة المهن الموسيقية وليس فنا، متابعا: “يعني هي أصلا أغنية منيلة ونيلناها أكتر”، مؤكدا أن نقابة المهن الموسيقية قررت إيقافهما من يوم 2 سبتمبر.

وعلق أيضًا على غناء مؤدي المهرجانات كزبرة لأغنية “عليا الطلاق”، وتضمنها صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، قائلا: “العالم الكبير زويل عالمي ومصر تفخر به، هذه قامات لا يمكن المساس بها”.

وأشار إلى أنه جرى استدعاء رضا البحراوي للتحقيق معه بشأن غنائه أغنية، "عليا الطلاق كله بيكدب".

اجتاحت موجة غضب واسعة مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا بسبب مقطع "إنتِ معفنة"، لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، الذي استبدلا خلاله كلمات مهرجان "إنتي معلمة"، واستعانا بألفاظ أخرى مُسيئة، والتي اعتبرها الكثيرون بمثابة إهانة للمرأة وتطاولًا عليها بشكل صريح، الأمر الذي دفع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إستدعائهما للتحقيق معهما فورًا.

التحقيق مع حمو بيكا وعمر كمال

سرعان ما استجاب الفنان مصطفى كامل لمطالب الجمهور وبرامج التوك شو، بالتحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا بتهمة الإساءة للمرأة والتطاول عليها بسبب "إنتِ معفنة"، وقام بتكليف د. محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعائهما فوراً.، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه لشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتب مصطفى كامل: "إستجابة لما شاهدته وما أذاعاه الزميلان الإعلامي أ / أحمد عبد العزيز و الإعلامي أ / محمد موسي، قررت تكليف الدكتور / محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونيه لإستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً".