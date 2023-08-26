إنتِ معفنة.. عمر كمال وحمو بيكا متهمان بإهانة المرأة|ثورة غضب انتهت بإحالتهم للتحقيق

موجة غضب واسعة اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا بسبب مقطع "إنتِ معفنة"، لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، الذي استبدلا خلاله كلمات مهرجان "إنتي معلمة"، واستعانا بألفاظ أخرى مُسيئة، والتي اعتبرها الكثيرون بمثابة إهانة للمرأة وتطاولًا عليها بشكل صريح، الأمر الذي دفع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إستدعائهما للتحقيق معهما فورًا.

مصطفى كامل يُحيل حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة المرأة بسبب “إنتِ معفنة”

سرعان ما استجاب الفنان مصطفى كامل لمطالب الجمهور وبرامج التوك شو، بالتحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا بتهمة الإساءة للمرأة والتطاول عليها بسبب "إنتِ معفنة"، وقام بتكليف د. محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعائهما فوراً.، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه لشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

عمر كمال وحمو بيكا

وكتب مصطفى كامل: "إستجابة لما شاهدته وما أذاعاه الزميلان الإعلامي أ / أحمد عبد العزيز و الإعلامي أ / محمد موسي، قررت تكليف الدكتور / محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونيه لإستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً".

مصطفى كامل عبر فيسبوك

حمو بيكا وعمر كمال ييران غضب الجمهور بسبب "إنتِ معفنة"

وكان مطربا المهرجانات عمر كمال، وحمو بيكا، قد أثارا غضب الجمهور، بمقطع فيديو ظهرا خلاله وهما يغنيان بسخرية مهرجان "انتى معلمة"، بعد تغيير كلماته واستبدالها بـ "إنتِ معفنة"، على الرغم من مرور أكثر من عامين على إطلاقه، وأرفقا الفيديو بتعليق: "النهايات أخلاق"، وذلك عبر الحساب الشخصي لحمو بيكا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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عمر كمال وحمو بيكا

حفل عمر كمال في كندا

على صعيد آخر، كان مطرب المهرجانات عمر كمال قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيا في كندا، تزامنًا مع موسم حفلات صيف 2023، وكعادته حرص على التعبير عن سعادته بإحياء هذا الحفل، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، روج خلاله للحفل، قائلًأ: "سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا، وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بالتراث المصري في كندا".

عمر كمال

آخر أغاني عمر كمال

وكانت آخر أعمال عمر كمال، أغنية "السخان" التي طرحها مؤخرًا بالتعاون مع الفنان عبد الباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجاءت كلمات الأغنية كما يلي: "ياليل يا ليل، كثر الكتمان يامان، بيفرتك الشكمان اه، بالذمة فاضل إيه وفاضل إيه كمان، هسنخن السخان ونكيف التكيف، وناكل نص لقمة عشان ننام خفيف".