كلاسيكو السعودية.. الاتحاد يبحث عن الثأر من الهلال

يتسم كلاسيكو السعودية الذي سيجمع بين الهلال والاتحاد، بصبغة ثأرية لدى “العميد” لرد اعتباره بعد خسارته في البطولة العربية للأندية منذ أسابيع قليلة أمام أزرق الرياض.

الاتحاد كان قد تلقى خسارة قاسية أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية، ليخسر أول بطولات الموسم الجديد حينذاك، لذا يبحث الاتحاد للثأر من الهلال في كلاسيكو السعودية.

من جهة أخرى يبحث الاتحاد في كلاسيكو السعودية عن تأمين صدارة ترتيب الدوري السعودي وإبعاد الهلال خطوة عن المنافسة، إذ يتصدر العميد الترتيب بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات برصيد 12 نقطة ويأتي الزعيم في المركز الثالث بعشرة نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل في انطلاق البطولة، ويتطلع هو الأخرإلحاق المتصدر أول خسارة في الموسم الحالي.

وعلى مستوى النتائج التاريخية فيمتلك الهلال أفضلية واضحة في المواجهات التي جمعت بينهما في الدروي السعودي بواقع 46 انتصارات مقابل 28 فقط لصالح الاتحاد في حين كتب التعادل نتيجة 29 مباراة.

مباراة الهلال والاتحاد تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من شتى بلدان العالم، كونها تجمع نجومًا لامعة في سماء الساحرة المستديرة على مدار السنوات الأخيرة، لذا يأمل الجميع أن تكون مواجهة مثيرة داخل المستطيل الأخضر.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والهلال، في تمام التاسعة مساء غدا الجمعة، على استاد عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.