يسري نصر الله: شاهدت فيلم "إسكندرية ليه" صُحبة ياسر عرفات في بيروت

قال المخرج يسري نصر الله، إنه شاهد فيلم "إسكندرية ليه" صُحبة ياسر عرفات في بيروت، وهو ما جعلني أطلب من طلال سلمان أن أسافر إلى مصر حتى أجري حوارا مع يوسف شاهين.

فيلم عودة الابن الضال

وتابع "نصر الله"، خلال حديثه مع برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن "عودة الابن الضال" الذي أخرجه وألفه المخرج الراحل يوسف شاهين كان من الأفلام التي مثلت فارقا كبيرا في حياته، بالتزامن مع فترة الحركة الطلابية، وكان صادما و"بتاع وقته"، مشيرًا إلى أنه من أفلامه المفضلة حتى الآن.

وتابع المخرج: "فيلم إسكندرية ليه كان علامة فارقة في الثقافة العربية، فقد حمل أشياءً كثيرا، أهمها صيغة الأنا، حيث يحكي عن نفسه وعما عاشه وهو ما عبر عنه بمنتهى الشجاعة، حيث غيّر هذا الأمر أشياءً كثيرة في الثقافة والسينما العربية".

