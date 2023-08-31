الصين ترفض توضيح مُمثلها خلال قمة مجموعة العشرين المُقبلة

قد يمتنع قادة مجموعة "G20"، عن إصدار إعلان مشترك، لأول مرة مُنذ 24 عامًا، وذلك بسبب التوتر بين الهند والصين، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، في مقال نشرته، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الصين منعت طرح مقترحات مرتبطة بديون الأسواق الناشئة، وإدانة الصراع في أوكرانيا، وذلك قبيل انعقاد قمة المجموعة في نيودلهي.

قمة مجموعة العشرين المُقبلة في الهند

في سياق مُتصل، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، خلال إفادة صحفية اليوم الخميس، توضيح من سيمثل الصين خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم، عن مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يغيب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي يومي الـ9 والـ10 من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ سينوب عنه.

وفيما يتعلق ببيان المجموعة حول الأزمة الأوكرانية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي، في شهر يوليو الماضي، بأن الخلافات حول أوكرانيا لا تزال قائمة بين قادة المجموعة بهذا الصدد.

وقال مسؤول هندي كبير، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده والصين اتفقتا على تهدئة التوترات على طول حدودهما المتنازع عليها بعد محادثات بين زعيمي البلدين.