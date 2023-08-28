الصين تدعو اليابان لاحترام المخاوف المُبررة لجميع الأطراف

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج وين بيج"، على تقارير حول التمييز ضد "اليابانيين" بالصين على خلفية التطورات حول محطة فوكوشيما-1 النووية، قائلاً إن بكين تحمي حقوق الأجانب في البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين.

وردًا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال وانغ وين بين: "تحمي الصين بثبات السلامة والحقوق القانونية للمواطنين الأجانب في الصين وفقا للقوانين".

المياه المُلوثة إشعاعيًا

وأشار إلى أن الصين تدعو الجانب الياباني لاحترام المخاوف المبررة لجميع الأطراف والوقف الفوري لإلقاء المياه الملوثة إشعاعيا وإجراء مشاورات شاملة مع الدول المجاورة والأطراف المعنية الأخرى.

وأفادت وسائل الإعلام، سابقا، بتلقي عدد من البلديات اليابانية والمنظمات الأخرى مكالمات هاتفية ذات محتوى سلبي فيما يتعلق بقرار الحكومة اليابانية بدء تفريغ المياه بالتريتيوم من محطة فوكوشيما النووية في المحيط. كما تم تسجيل إجراءات تمييزية ضد عدد من المنظمات اليابانية العاملة في الأراضي الصينية. مثلا، قام مجهولون بإلقاء الحجارة والبيض على مدرستين يابانيتين. من جهتها حثت وزارة الخارجية اليابانية المواطنين اليابانيين في الصين على عدم التحدث باللغة اليابانية بصوت عال. وفرضت الصين قبل ذلك حظرا شاملا على واردات المأكولات البحرية من اليابان.