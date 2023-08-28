أمريكا تُخطط لنشر آلاف الطائرات المُسيّرة لمُواجهة الصين

تُخطط "الولايات المتحدة"، لنشر آلاف الطائرات المسيرة في مناطق عدة على مدار العامين المُقبلين لمُواجهة الصين، حسبما أفادت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، "كاثلين هيكس"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت هيكس في إفادة صحفية أن واشنطن ستنشر آلاف المسيرات في مناطق عدة خلال الأشهر الـ 18 المقبلة ولغاية عامين لمواجهة الصين.

وكتبت عبر تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، " نحن نعد مخططات كبيرة، وسنقوم بتنفيذها، أولًا سنقوم بتشغيل أنظمة مستقلة لنشرها على نطاق واسع يصل إلى عدة آلاف الكيلومترات، وسيتم ذلك من 18 إلى 24 شهرًا القادمة، معًا يمكننا فعل ذلك".

مشروع Replicator

وأضافت هيكس أن هذا المخطط جزء من مشروع Replicator، الذي يهدف إلى مواجهة الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة التابعة للجيش الصيني، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتقد أن إسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية سيكون أمرًا صعبًا".

من ناحية أخرى، أعلنت الصين، يوم الأحد، خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، في إجراء مهم يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم التباطؤ الاقتصادي.

ويدخل التخفيض حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين، وهو الأول منذ العام 2008. وكانت الضريبة حتى الآن 0,1 بالمئة.

وقالت وزارة المال والإدارة المكلفة بالضرائب في بيان مشترك: "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيتم تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق المالية إلى النصف اعتبارًا من 28 أغسطس".