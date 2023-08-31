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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

زيادات جديدة على أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً

سيارات هيونداي
سيارات هيونداي

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الكورية الجنوبية في مصر، وشهدت القائمة السعرية الخاصة بـ"مجموعة جي بي غبور أوتو"، زيادة أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً بداية من اليوم بجميع فئاتها.

وتتوافر السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً في السوق المصرية عبر مجموعة جي بي غبور أوتوبـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لـ “السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً ” من واقع القائمة السعرية الخاصة بـ “مجموعة جي بي غبور أوتو”.

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً 

 

الفئة

سعر موديل 2023

سعر موديل 2024

الأولى565 ألف جنيه585 ألف جنيه
الثانية575 ألف جنيه595 ألف جنيه
الثالثة590 ألف جنيه610 آلاف جنيه
الرابعة605 ألف جنيه625 ألف جنيه
الخامسة615 ألف جنيه635 ألف جنيه

 

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

وتحتوى الفئة الأولى من السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً  – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت  – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».