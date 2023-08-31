زيادات جديدة على أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الكورية الجنوبية في مصر، وشهدت القائمة السعرية الخاصة بـ"مجموعة جي بي غبور أوتو"، زيادة أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً بداية من اليوم بجميع فئاتها.

وتتوافر السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً في السوق المصرية عبر مجموعة جي بي غبور أوتوبـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لـ “السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً ” من واقع القائمة السعرية الخاصة بـ “مجموعة جي بي غبور أوتو”.

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً

الفئة سعر موديل 2023 سعر موديل 2024 الأولى 565 ألف جنيه 585 ألف جنيه الثانية 575 ألف جنيه 595 ألف جنيه الثالثة 590 ألف جنيه 610 آلاف جنيه الرابعة 605 ألف جنيه 625 ألف جنيه الخامسة 615 ألف جنيه 635 ألف جنيه

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

وتحتوى الفئة الأولى من السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».