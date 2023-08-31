الأولمبيكو يستضيف ديربي روما وميلان في الدوري الإيطالي غدًا

يستضيف ملعب الأولمبيكو، مساء غدا، مباراة مرتقبة بين فريق روما ونظيره ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

يمتلك ميلان الأفضلية أمام نظيره روما في تاريخ المواجهات بمختلف المسابقات، حيث فاز الروسونيري على نادي العاصمة في 82 مباراة من أصل 195 جمعتهما، فيما سجل لاعبو ميلان 276 هدفًا في شباك روما.

تشكيل روما الإيطالي المتوقع

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينغ - دييغو يورينتي.

في خط الوسط: راسموس كريستينسن - بريان كريستانتي - نيكولا زاليفسكي - حسام عوار - لورينزو بيليغريني.

في الهجوم: ستيفان الشعراوي - أندريا بيلوتي.

تشكيل ميلان الإيطالي المتوقع

في حراسة المرمى: مايك ماينان

في الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تياو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

في الوسط: رادي كرونيتش – روبن لوفتس تشك – تيجاني رينديرز

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

موعد مباراة روما وميلان

وتنطلق صافرة مباراة روما وميلان في الكالتشيو مساء غد،الجمعة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.