ابن جمال عبدالناصر يؤكد هناك حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية

أكد المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل جمال عبدالناصر: هناك حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية من أجل مواصلة عمليات البناء والتنمية ومواجهة مثل هذه الحملات التي تستهدف النيل من مصر سواء داخليًّا أو خارجيًّا.

نجل جمال عبدالناصر:



أضاف نجل جمال عبدالناصر، خلال حديثه عبر برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد أعداء للوطن والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يوجد الكثير من الإيجابيات حدثت داخل الدولة في السنوات الماضية ولابد من الاعتراف بها وظهرت بشدة.



أشار إلى أنه يكفي التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو، موضحًّا أن العمل مستمر في مصر ولابد من الانتباه جديدًا لما يحاك بالوطن وتريد هدم مؤسسات الدولة.



أعلن نجل الزعيم الراحل، تأييده لترشح الرئيس السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الإعمار والتنمية واستكمال خريطة البناء التي شهد لها الجميع، مشددًّا على أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر تدفع الجميع لدعم وتأييد الرئيس ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا وتلاشي أي أخطاء تحدث.

