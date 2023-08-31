عضو البتريوت الأوكراني: "ندافع عن أوروبا" (شاهد)

أكد رامي أبوشمسية عضو حزب البتريوت الأوكراني، "أوكرانيا تدافع عن قارة أوروبا في حربها ضد روسيا".

أضاف أبوشمسية خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن روسيا ترغب في استفزاز أوروبا خصوصًا في ملف الطاقة كي تكون أوروبا خاضعة لموسكو.

تابع : “أوكرانيا كانت ضحية الحرب بين أمريكا والناتو من ناحية وروسيا من ناحية أخرى”، مواصلًا: “نقاتل في أوكرانيا للدفاع عن أرضنا”.

واصل أبوشمسية: "ندافع عن القارة الأوروبية والعالم كله ضد الابتزاز الروسي، وبالتالي، فإن الأوروبيين مجبرون على دعمنا".

روسيا: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الأجزاء الغربية من دونيتسك

يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد وللعام الثاني على التوالي، فيما شنت كييف هجومها المضاد الذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي.

في آخر التطورات، أعلن مسئول عينته روسيا في أجزاء تسيطر عليها في زابوريجيا أن قوات أوكرانية تحاول اختراق الخطوط الروسية في الأجزاء الغربية من منطقة دونيتسك، التي يواصل مقاتلون أوكرانيون كسب موطئ قدم فيها شرقي بلدة ستارومايورسك، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

أضاف المسئول فلاديمير روجوف أن قتالًا عنيفًا اندلع جنوبي بلدة فيليكا نوفوسيلكا بمنطقة دونيتسك، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه قوات أوكرانية اختراق الخطوط الروسية للتقدم إلى الساحل على بحر آزوف.

كما تابع: "تمكن العدو من الدخول وكسب موطئ قدم في الجزء الشمالي من أوروزخين بعد أسبوعين شهدا أعنف المعارك وأكثرها دموية من أجل السيطرة على هذا التجمع السكني"، في إشارة إلى الجزء نفسه من خط المواجهة.

قال: “إن قوات روسيا ما زالت تسيطر على الجزء الجنوبي من أوروزخين”، مضيفًا أنه من الواضح أن القوات الأوكرانية تسعى للسيطرة على بلدة ستاروملينيفكا التي تقع أبعد نحو الجنوب.

قال أوليج تشيخوف المتحدث باسم جماعة فوستوك الروسية القتالية، وهو اسم يعني الشرق: “إن الأوكرانيين يحاولون شن هجومًا في اتجاه أوروزخين وستارومايورسك وتكبدوا خسائر”.

كما أضاف تشيخوف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام أن نيران المدفعية الروسية دمرت جسورًا طافية حاولت القوات الأوكرانية استخدامها لعبور نهر موكري يالي غربي أوروزخين، ودمرت أهدافًا أخرى قريبة من بينها معقل على بعد أميال قليلة إلى الشمال في ماكاريفكا.

كما استهدفت القوات المسلحة الروسية مركزا أوكرانيا للإدارة والتحكم بالطائرات المسيرة، في بلدة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

يشار إلى أن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًا في يونيو حزيران في محاولة لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي احتلتها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

تمكنت كييف من استعادة قرى عدة في جنوب البلاد وبعض الأراضي في محيط مدينة باخموت المدمرة في الشرق، لكنها لم تحقق حتى الآن مكاسب كبيرة في مواجهة قوات روسيا.