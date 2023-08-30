بعد انقلاب الجابون.. روسيا إجراءات أمنية مشددة لحماية موظفيها

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي أن السفارة الروسية بالجابون شددت إجراءات الأمن لحماية الموظفين.

انقلاب الجابون

وكان قد دعا قادة التمرد في الجابون بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل دعت الصين اليوم الأربعاء "جميع الأطراف" في الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو أونديمبا بعد أن أعلنت مجموعة من الضباط العسكريين أنهم "يضعون حدا للنظام الحالي" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ووفقا لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وين بين: "ندعو جميع الأطراف في الجابون إلى أن يتصرفوا وفقا للمصالح الأساسية للبلاد والشعب، وحل الخلافات من خلال الحوار، واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

ودعا المسؤول الصيني الأطراف إلى "ضمان السلامة الشخصية للرئيس بونجو، والحفاظ على السلام والاستقرار الوطنيين".

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

ومن جهته، أعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو غير معلوم.