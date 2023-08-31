صحة الشرقية تناقش خطة عمل مبادرة 100 يوم صحة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، لمناقشة خطة عمل المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة الشرقية.

ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية، خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية، والتي تستمر لمدة 100 يوم، وتم التأكيد على التدريب المستمر للفرق، تزامناً مع تنفيذ العمل، والتأكيد على متابعة توافر المخزون الكافي من جميع المستلزمات اللازمة لاستمرار عمل المبادرة بصورة جيدة، مع إستمرار تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.

ووجه الدكتور هشام مسعود أيضا بالتشديد على مشرفي المبادرة بالمتابعة المستمرة واللصيقة للفرق الطبية، والتأكد من التسجيل الالكتروني لجميع المواطنين المترددين على المبادرة، واستمرار عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، ودور فرق التواصل المجتمعي، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بالمبادرة الرئاسية.

كما ناقش مسعود استعدادات الإدارات الصحية بالمحافظة، لتنفيذ الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، والتي ستنطلق المرحلة الأولى لها يوم السبت القادم الموافق 2 سبتمبر 2023، بإشراف قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة في 10 إدارات صحية بالمحافظة وهي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة"، والتي ستستمر لمدة 5 أيام حتى 6 سبتمبر.

وسيتم خلال عمل الحملة، تقديم الخدمات مجاناً بعدد 215 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير خدمة الأخصائي، و11 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة بمشاركة 107 طبيب مدرب، و315 ممرضة، و371 رائدة ومثقفة سكانية، ويسبق الحملة، ويصاحبها ندوات إعلامية توعوية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وأيضاً توعية مجتمعية تقوم بها الرائدات الريفيات، بمشاركة المجتمع المدني.

وأكد وكيل الوزارة أهمية عمل الدعاية اللازمة للحملة، لوصول الخدمة لجميع المستهدفين بها، على أن تنطلق المرحلة الثانية في الأسبوع التالي خلال الفترة من 9 حتي 13 سبتمبر 2023 في الـ9 إدارات صحية الأخرى بالمحافظة.