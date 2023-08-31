سلة مصر تهزم الأردن في بطولة العالم وتقترب من الحلم الاوليمبي

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزا كبيرا وتاريخيا على منافسه منتخب الأردن ٨٥ / ٦٩ ضمن مباريات المرحلة الترتيبية لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك.

الفوز جاء ليقطع بمنتخب مصر نصف الطريق نحو الظفر ببطاقة التأهل الى الالعاب الاوليمبية حيث نجح منتخب مصر في الوصول إلى انتصاره الثاني وهو نفس رصيد منتخب جنوب السودان الذي فاز اليوم ايضا على الفلبين ٨٧ / ٦٨ ليبقى فارق النقاط ( النقاط المسجلة و المستقبل) لصالح منتخب مصر قبل مباراتي مصر مع نيوزيلندا و جنوب السودان مع أنجولا واللتين ستحددان الصاعد من المنتخبين الى الالعاب الاوليمبية .

جاءت نتيجة الأشواط الاربعة ٢٢ / ١٤ لمنتخب مصر ثم فاز منتخب الأردن بالربعين الثاني والثالث ٢٢ / ١٨ و ١٩ / ١٨ الا ان منتخب نصر حسم الربع الرابع لمصلحته بنتيجة ٢٦ / ١٣ لينهي المباراة لمصلحته ٨٥ / ٦٩ .

تألق جميع لاعبي منتخب مصر في المباراة خاصة ايها امين انس اسامة و عاصم مرعي وعمرو زهران و عمرو الجندي و عمر هشام وباتريك جاردنر كما قاد المنتخب بب اعة تكتيكية المدير الفني روي رانا .