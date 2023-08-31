غنية بالبروتين.. طريقة تحضير سلطة العدس بالجرجير

يساعد العدس في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة، مثل: الإمساك، لذلك يفضل إدخاله في وصفاتك المختلفة للإستمتاع بفوائده، كونه يحتوي على نسبة عاليه من البروتين، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة العدس بالجرجير الصحية.

طريقة تحضير سلطة العدس بالجرجير

- مقادير الصلصة:

خل البلسمك : 2 ملعقة كبيرة

مخلل الكبر : ملعقة كبيرة (مفروم)

الثوم : فص (مفروم)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- مقادير السلطة :

عدس بنّي : كوب ونصف

ورق غار : 2 ورقة

الكرفس : نصف كوب (مفروم)

البصل الأحمر : نصف كوب (مفروم)

بقدونس : نصف كوب (أوراق)

الطماطم الكرزية : ربع كوب (مقطعة أنصاف)

الجرجير : 4 اكواب (مقطع)

طريقة التحضير

لتحضير الصلصة: في وعاء عميق وصغير الحجم، اخلطي زيت الزيتون، والثوم، والكابري المفروم (الكَبَر)، والخل البلسمي، والملح، والفلفل الأسود، جيدا حتى تتجانس المكونات.

في قدر على النار، ضعي الماء وورق الغار، وأضيفي العدس، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار، واتركي القدر لحوالي 20 دقيقة.

صفي العدس من الماء جيدا مع التخلص من ورق الغار.

حضري طبق التقديم، وضعي به العدس، والكرفس، والبصل، والبقدونس، والطماطم، والجرجير.

وزعي الصلصة فوق السلطة وقلبي المكونات قليلا حتى تتداخل وقدميها.