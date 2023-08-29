تقي من السرطان.. فوائد سلطة الذرة بالخيار وزيت الزيتون

تُعد الذرة من الأكلات اللذيذة والغنية بالفيتامينات والألياف التي يحتاجها جسمك لجعله صحي بشكل أكبر وتقيه من السرطان بأشكاله المختلفة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها، وطريقة تحضير سلطة الذرة بالخيار اللذيذة.

سلطة الذرة

فوائد الذرة لجسمك

مضاد للأكسدة:

الذرة مصدر غني بمضادات الأكسدة، كما نشرت دراسة حديثة من جامعة كورنيل الأمريكية، وتعد الذرة لذلك غذاء مهما للوقاية من السرطان، إذ تعمل مضادات الأكسدة على تدمير الخلايا السرطانية في الجسم، وتقي الخلايا النظيفة.

تنظيم عملية الهضم:

إذ تعتبر الذرة غنية بالألياف الغذائية الغير ذائبة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي إذ تساعد في تليين البراز والوقاية من الإمساك ومن سرطان المعدة والبواسير وتخفف من أعراض القولون العصبي.

غنية بالألياف الغذائية:

تحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، ويغطي كوب واحد من الذرة نحو 18.4 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الألياف الغذائية.

ولذلك تعد الذرة مهمة جدًا في مساعدة الجسم في عملية الهضم وضد عملية الإمساك، كذلك للوقاية من أمراض السرطان، وخاصة سرطان القولون.

غنية بالمعادن:

تزود الذرة الجسم بالكثير من المواد الغذائية الرئيسية، مثل المغنيسيوم والزنك والحديد والنحاس والتي تتواجد بكثرة في جميع أنواع الذرة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الذرة على معادن مفيد للجسم، مثل معدن سيلينيوم المفيد في تكوين مضادات الأكسدة والذي يحرس خلايا الدم والقلب والكبد والرئتين.

طريقة عمل سلطة الذرة بالخيار

المقادير

- خل البلسمك : ربع كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة (أبيض)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مقطعة)

- الذرة: علبة (مصفاة من الماء)

- خيار: 2 حبة (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

ضعي في طبق الذرة، والخيار، والكزبرة.

لتحضير الصوص:

في طبق آخر، ضعي خل البلسمك، وزيت الزيتون، والملح، والسكر، والكمون، والشطة، والفلفل الأسود وحركي.

أضيفي الصوص على الخضار.

قلبي السلطة وضعيها في طبق التقديم، وقدميها فوراً.