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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المنزلاوي: الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري يهدف تعميق الشراكة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

عقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء برئاسة السفير محمد عُرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على هامش أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

 

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وترأس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وقال السفير منزلاوي،في تصريح له عقب الاجتماع، إن الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري يهدف بالأساس الى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان،مشيرا إلى أن الحوار السياسي العربي الياباني تأسس عام 2013؛ استناداً الى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية، وأسفر عن نتائج إيجابية خلال الدورة الأولى له التي انعقدت عام 2017، والثانية التي انعقدت في عام 2021.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدروة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني من أجل التوصل الى مخرجات إيجابية تلبي طموحات الجانبين العربي والياباني.

 

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