اليابان: مقاتلات أسترالية تصل طوكيو للمشاركة في أول مناورات مشتركة

أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، عن وصول طائرات مقاتلة أسترالية إلى قاعدة جوية عسكرية في وسط اليابان؛ للمشاركة في أول مناورات مشتركة في البلاد مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، منذ دخول المعاهدة الثنائية الجديدة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع الجانب الأسترالي، ​​حيز التنفيذ.

وذكرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، أن تسع طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية، بما في ذلك ستة مقاتلات من طراز (إف-35 إيه)، وحوالي 140 من القوات الجوية الأسترالية، انضموا إلى التدريبات، المقررة رسميا في الفترة من 23 أغسطس إلى 15 سبتمبر، في السماء حول قاعدة كوماتسو الجوية في محافظة إيشيكاوا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأفادت بإن اليابان، ستشارك بست طائرات مفاتلة من طراز ( إف-35 إيه) و21 طائرة أخرى، منها طائرات مقاتلة من طراز (إف-15) و (إف-2).

وتم إبرام اتفاقية الوصول المتبادل بين اليابان وأستراليا لتسهيل النشر السريع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وأفراد قوات الدفاع الأسترالية، تماما مثل اتفاقية طوكيو الحالية لوضع القوات مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2022 سيخفف أيضا القيود المفروضة على نقل الأسلحة والإمدادات للتدريبات المشتركة وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.