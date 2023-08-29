البطالة في اليابان ترتفع للمرة الأولى منذ 4 أشهر

ارتفع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في يوليو، حيث أفادت بيانات حكومية أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.7% مقارنة بشهر يونيو.

معدل البطالة في اليابان

وكانت التوقعات تشير إلى استقرار البطالة في اليابان عند 2.5%.

ووفقاً لهذه البيانات فقد انخفض عدد العاملين فى اليابان بمقدار 100 ألف في يوليو عن الشهر السابق، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 110 آلاف عامل.

في سياق آخر، توقع بنك غولدمن ساكس تراجع الين فى اليابان إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 1990 إذا تمسك بنك اليابان بسياسته الحذرة، ليصل سعر الين إلى 155 ين للدولار خلال فترة الستة أشهر المقبلة.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوماً بمكاسب في وول ستريت الليلة الماضية، لكن التوتر الذي يسبق بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع حد من المكاسب.

وصعد "نيكاي" فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 32389.12 نقطة في وقت مبكر من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس، لكن المكاسب تبددت بحلول منتصف اليوم وأنهى المؤشر معاملاته مرتفعا 0.18% عند 32226.97 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.16%.

وارتفعت مؤشرات "وول ستريت" الثلاث 0.6% أو أكثر أمس. لكن أسبوعاً حافلاً بالبيانات، يصل إلى ذروته يوم الجمعة بإعلان بيانات الوظائف الأميركية، اكتسب أهمية إضافية بعدما ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً.

وسجل سهم طوكيو إلكتريك باور فى أسواق الأسهم اليابانية أفضل أداء بفارق كبير عن بقية الأسهم وصعد بنسبة 5.31%.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل فى أسواق الأسهم اليابانية 2.18%، وزاد سهما جيه. فرونت وتاكاشيمايا لإدارة متاجر متعددة الأقسام 2.48 و2.15% على الترتيب.

وانخفض سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.2%، وكان السهم قد تراجع 0.82% في وقت سابق من الجلسة بعدما أجبر خلل تقني شركة صناعة السيارات على وقف العمل في المصانع المحلية.