جروهي أفضل حارس في الدوري السعودي لشهر أغسطس ونونو سانتو أفضل مدرب

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس عن جوائز الأفضل في شهر أغسطس ببطولة دوري روشن للموسم الجاري 2023 – 2024.

وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على جائزة أفضل لاعب في الشهر بعد مساهمته الكبيرة في فوز الفريق على الشباب بالجولة السابقة، ومن قبلها الفوز الفوز على الفتح.

كما توج البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد على جائزة أفضل مدير فني في الشهر بعد قيادة الفريق لتحقيق العلامة الكاملة والفوز في الجولات الأربعة الأولى من الدوري والتربع على صدارة جدول الترتيب.

وتوج البرازيلي مارسياو غروهي حارس مرمى فريق الاتحاد بجائزة أفصل حارس بعد نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه وتحقيق 4 "كلين شيت" في الجولات الأربعة الأولى من الدوري.

في حين حصل عبد الملك العييري نجم التعاون على جائزة أفضل لاعب واعد خلال الشهر المنقضي.

نيمار يرافق بعثة الهلال إلى جدة استعدادًا للكلاسيكو السعودي

تواجد النجم البرازيلي نيمار ضمن بعثة فريق الهلال المغادرة إلى مدينة جدة اليوم الخميس من أجل المشاركة في مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وتتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، من أجل متابعة كلاسيكو الاتحاد والهلال الذي يقام في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة.

وأكدت الفحوصات الطبية إمكانية جاهزية نيمار للمشاركة في المباريات، ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للجهاز الفني للهلال بقيادة خورخي خيسوس، من أجل الدفع بالنجم البرازيلي في اللقاءات.