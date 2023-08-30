الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"فيديو"

مستعينًا ببلال علام .. حساب الدوري السعودي يتغني بثنائية رياض محرز و كيسيه

رياض محرز
رياض محرز

تغني حساب الدوري بثنائي الأهلى السعودي رياض محرز و الإيفواري فرانك كيسية لاعبان الأهلى السعودي خلال أحدي مباريات بطولة دوري روشن السعودي .

اقرأ أيضًا..

txt

هدف رياض محرز الأفضل بالجولة الثانية فى الدوري السعودي

txt

موسكو تُحبط هجمات إرهابية أوكرانية جديدة على أهداف روسية

كتب حساب دوري روشن السعودي عبر حسابة الرسمى مساء اليوم الأربعاء عبر حسابة الرسمى "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي :" رياض يُحرز.. وكيسيه خُرافي".

وظهر في الفيديو  صوت المعلق المصري بلال أحمد علام معلقًا ويتغني بالثنائي الناري  بطولة دوري روشن السعودي.

ظهر الثنائي رياض محرز  وفرانك كيسية ممستوي مميز خلال 4 مباريات من بطولة الدوري السعودي وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للفريق الأخضر.

ويتقاسم الأهلى السعودي و الاتحاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي  بعد نهاية الجولة الـ12 برصيد 12 نقطة حتي الأن .

وفي سياق مٌتصل  يلتقي الأهلى  السعودي نظيره الفتح مساء اليوم السبت القادم على ملعب مدينة الامير عبد الله بن جلوي  ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلى السعودي والفتح في دوري روشن السعودي

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الفريقان الأهلى والفتح السعودي الموافق 2 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات 

مواد متعلقة

أحمد عادل: مركز الظهير الأيمن في الأهلي سيشهد منافسة قوية

أحمد عادل: الحفاظ على استقرار الأهلي يحسب لمجلس الإدارة