مستعينًا ببلال علام .. حساب الدوري السعودي يتغني بثنائية رياض محرز و كيسيه

"فيديو"

تغني حساب الدوري بثنائي الأهلى السعودي رياض محرز و الإيفواري فرانك كيسية لاعبان الأهلى السعودي خلال أحدي مباريات بطولة دوري روشن السعودي .

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كتب حساب دوري روشن السعودي عبر حسابة الرسمى مساء اليوم الأربعاء عبر حسابة الرسمى "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي :" رياض يُحرز.. وكيسيه خُرافي".

وظهر في الفيديو صوت المعلق المصري بلال أحمد علام معلقًا ويتغني بالثنائي الناري بطولة دوري روشن السعودي.

ظهر الثنائي رياض محرز وفرانك كيسية ممستوي مميز خلال 4 مباريات من بطولة الدوري السعودي وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للفريق الأخضر.

ويتقاسم الأهلى السعودي و الاتحاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ12 برصيد 12 نقطة حتي الأن .

وفي سياق مٌتصل يلتقي الأهلى السعودي نظيره الفتح مساء اليوم السبت القادم على ملعب مدينة الامير عبد الله بن جلوي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلى السعودي والفتح في دوري روشن السعودي

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الفريقان الأهلى والفتح السعودي الموافق 2 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات