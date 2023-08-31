في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الطلاب، وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المجتمع.

تأتي مبادرة نشر ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الطلاب وتعريفهم ببعض الرموز الأساسية اللوحات الإرشادية بمدارس محافظة الوادي الجديد المنتشرة في قري ومدن المحافظة بكافة مراحلها التعليمية المختلفة ومن الادوات والرموز التي تم استخدامها في اللوحات الاشارية هنالك ايضا بعض الاكواد اللونية والتعبيرية المصممة بشكل جذاب لجذب انتباه الطلاب وتسهيل فهمهم للرموز والاشارات. وقد تم توزيع هذه اللوحات في جميع مدارس المحافظة لضمان انتشار الوعي الثقافي بين الجميع في التعامل مع طلاب ذوي الهمم وتسهيل حياتهم اليومية واندماجهم في المجتمع.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التواصل والتفاهم مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تضمن تفوق جميع الطلاب.

وأثنى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على هذه المبادرة، مؤكداً على دعمه الكامل لتطبيقها في جميع المدارس وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لذلك.

ومن جانبها، أوضحت حنان مجدي نائب المحافظ أن الهدف الرئيسي من توزيع هذه اللوحات هو تحسين حياة طلاب ذوي الهمم ومساعدتهم في التواصل والتفاعل مع محيطهم التعليمي والاجتماعي.

من جانبه، أعرب المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد عن تفاؤله بأن تكون هذه المبادرة بداية لتطبيق خطوات أخرى لتعزيز التواصل والتفاهم مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات تقدير للأشخاص والجهات المشاركة في هذه المبادرة، تقديراً لجهودهم في نشر ثقافة اللغة الإشارية في المجتمع.

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة

تعليم الوادي الجديد ينشر مبادرة�ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة