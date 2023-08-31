في الهندسة والإدارة.. تخفيضات ولوائح جديدة تتيح تقليل سنوات الدراسة بالمعاهد الكنديةcic

أعلنت مجموعة المعاهد الكندية CIC بالتجمع الخامس والشيخ زايد، تعديل اللوائح بمختلف معاهدها، والتي تتيح للدارسين في المعهد العالي للهندسة دراسة 150 ساعة طبقًا للإطار المرجعي المعتمد من لجنة قطاع المعاهد الهندسية لنظام الساعات المعتمدة، بما يسمح لبعضًا من الطلاب إمكانية الانتهاء من دراسة مقرراتهم في مدة أقل من 5 سنوات قد تصل إلى 4 سنوات طبقًا للمستوى الأكاديمي للطالب

وأوضحت المعاهد الكندية cic أنه فيما يخص معاهد الإدارة، فقد أصبحت ساعات الدراسة 132 ساعة طبقًا للإطار المرجعي المعتمد من لجنة قطاع المعاهد التجارية لنظام الساعات المعتمدة، ويستطيع الطالب الانتهاء من دراسة مقرراته الدراسية في مدة أقل من ٤ سنوات قد تصل إلى ٣ سنوات طبقًا للمستوى الأكاديمي للطالب.

كما أعلنت مجموعة معاهد CIC حصول تخصصات الهندسة بفرعي التجمع والشيخ زايد على شهادات الاعتماد والجودة من هيئه ضمان الجودة والاعتماد المصرية مما يسمح لخريجيها بالقيد في نقابة المهندسين، كذلك حصول تخصصي الإعلام وإدارة الأعمال علي شهادات الجودة والاعتماد من هيئة ضمان الجودة المصرية مما يسمح لخريجي الإعلام وإدارة الأعمال القيد بالنقابات المهنية المعنية.

وتقدم CIC منح وتخفيضات دراسية لطلاب الثانوية العامة خريجي العام الحالي 2023، بكافة البرامج قدرها 10% لجميع طلاب الثانوية العامة، بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على إنشائها، بالإضافة إلى المنح الخاصة بالطلاب الأوائل والمتفوقين والرياضيين.

يذكر أن مجموعة المعاهد الكندية CIC لديها إتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة كيب بريتون الكندية (CBU)، والتي تتيح لمن يرغب من طلاب الهندسة والإدارة والإعلام، الحصول على شهادة معتمدة في التخصص من جامعة كيب بريتون الكندية (CBU).