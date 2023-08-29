جهاز مدينة الشيخ زايد يواصل تكثيف حملاته لردع المخالفين لقانون البناء

يواصل جهاز مدينة الشيخ زايد بقيادة المهندس أحمد مصطفى تكثيف حملاته لردع المخالفين لقانون البناء موجهًا ضرباته القوية ضد الذين يخرجون ألسنتهم للقانون ويتعمدون تشويه النسق العمرانى والحضارى لأجمل مدن مصر.

المهندس أحمد مصطفى

وشن الجهاز أمس حملة قوية موسعة على معظم أحياء مدينة زايد أسفرت عن هدم وازالة العديد من الوحدات السكنية المخالفة التى بنيت من خلف الستار فوق أسطح العمارات.

شملت الحملة التى شاركت فيها جميع الادارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد عقارات مختلفة باحياء متفرقة وتم خلالها ازالة وحدة سكنية ( رووف ) من سطح العمارة رقم ٣٦ بالحى العاشر المجاورة الأولى أمام مسجد الحى القيوم كما تم عمل محضر مخالفة لساكن اخر كان يشرع فى بناء وحدة سكنية اخرى مجاورة على نفس السطح.

وكان جهاز مدينة الشيخ زايد قد قام وجه ضربات شديدة لمخالفى إنظمة البناء بعد ان رصدت الادارة العامة للتنمية بقيادة صلاح الوردانى العديد من المخالفات ووقف افرادها على البلاغات وخرجت الحملات مدعومة باجهزة الأمن وشرطة التعمير والادارات الاخرى المعنية والتى تمكنت من ازالة المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها.

حملات ازالات وإشغالات بمختلف قطاعات المدينة

كان جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطه المرافق وإدارة الأمن حملات إشغالات صباحية ومسائية بمختلف أحياء ومناطق المدينة، شملت منطقة الحى١ والحى ١٣ والحى ١١ والحى ١٦ وجميع أنحاء المدينه ؛ تنفيذا لتكليفات المهندس أحمد مصطفى رئيس الجهاز بالتصدي لكافة أشكال العشوائية ورفع الإشغالات بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

قال المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، إن حملة الإشغالات استهدفت الحي الأول والحى ١٣ والحى ١١ والحى١٦ وجميع أنحاء المدينه حيث تم رفع إشغالات الطريق العام بالمجاورات داخل الاحياء ، وكذا رفع إشغالات المحال التجارية بسنتر اللؤلؤ ومول المعز ومول أسبانيا ومول لازورد وسنتر الحرمين وسنتر النوران وفتح الطريق أمام المارة ، بإشراف نائب رئيس الجهاز للتنميه ومدير عام التنمية ومدير الأشغالات ورؤساء الأحياء بالمدينه ، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والتندات المخالفة بسنتر اللؤلؤه والحرمين وسنتر النوران والحرمين ومول المعز ومول أسبانيا ورفع الباعة الجائلين بكوبرى هايبر بالمحور المركزى وتوسيع الطريق امام الماره وذلك بالتنسيق مع أداره الأمن وشرطه التعمير وشرطه المرافق ، وأكد مدير مدير عام التنميه بالجهاز أنه لاتهاون مع المخالفين وازهار المدينه بالشكل الحضارى الذى يليق بمدينه الشيخ زايد.

أضاف أنه قد شن حملة على الباعة الجائلين ومصادره التروسكلات وعربات الفول وعربات التين الشوكى داخل جراج الجهاز ، كما شنت حملة ازالات بمنطقة بيت الوطن والحى ٩ والحى ٧ والحى ٨ والحى ١٦ والحى ١١ ليلا ونهارا ومصادره المعدات وإيقاف التشوينات بالبدرومات والرووف وكذالك للمحافظة على نظافه مدينة الشيخ زايد من العشوائيات .

أشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، إلى إستمرار تنفيذ حملات الإشغالات الصباحية والمسائية بمحيط موقف هايبر وان وكوبرى هايبر لرفع إشغالات الباعة الجائلين بإشراف مدير عام التنمية ومدير الإشغالات ومدير الازالات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه من المخالفين .

شدد "احمد مصطفى" على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( ١٠٠١٥) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب او موقع جهاز مدينة الشيخ زايد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

