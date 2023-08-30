حصول المعابدة وتل زايد بأسيوط على شهادة مأمونية المياه

صرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه تم حصول محطة مياه المعابدة وتل زايد على شهادة مأمونية المياه موضحا سيادته أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة والشركة القابضة للمياه وتوجهات الدولة على حصول جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة مأمونية المياه.

وأضاف الشرقاوي أنه تم الانتهاء من استلام محطتي مياه المعابدة و تل زايد على شهادة مأمونية المياه بعد أن تم دراسة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على جودة وسلامة المياه المنتجة بالإضافة إلى إيجاد حلول استباقية وغير تقليدية للتعامل معها إذا حدثت ايه مخاطر من الممكن أن تؤثر عليها.

معربا رئيس الشركة عن سعادته لما توصلت إليه الشركة من نجاحات ملموسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لخدمة المواطنين وتقديم لهم خدمات مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن، مؤكدا على حرص الشركة على اعتماد خطة ممنهجة لحصول باقي محطات مياه الشرب على شهادة مأمونية المياه بنسبة ١٠٠٪ .

مؤكدا الشرقاوي على أن الشركة تولي اهتماما كبيراً بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب من خلال قطاع المعامل و المعمل المركزي و المعامل الموجودة بالفروع و المحطات و معامل وزارة الصحة برفع عينات بصورة دورية و منتظمة للتأكد من سلامة و جودة المياه المنتجة.