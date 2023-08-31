الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الفلاحين: توقعات بانخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة

الارز
الارز

 توقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن تشهد أسعار الارز خلال الفترة المقبلة انخفاضًا ملحوظًا ولن تشهد أي إرتفاعات، ولاسيما بالتزامن مع موسم حصاد الارز كل عام.

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موسم حصاد الارز في مصر 

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أننا في موسم حصاد الارز والدولة تقوم بزرع مليون و600 ألف فدان من الارز، متوقعًا زيادة الإنتاجية المحلية بما يؤدي لانخفاض أسعار الارز، فضًلا عن وجود كميات كبيرة من الارز المستورد بالسوق وبالتالي هناك وفرة في الاسواق المحلية من كميات الارز.

حسين ابو صدام- نقيب الفلاحين 

انخفاض أسعار الارز 

وذكر نقيب عام الفلاحين، أن الاسعار ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة المعروض من الارز، مطالبًا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق لمنع احتكار التجار على الاسعار، ومتابعة الاسعار في السوق المحلي، على حد قوله.

أسعار الارز بالاسواق المحلية 

وقد سجل سعر الأرز المعبأ اليوم الخميس في الاسواق المحلية ما يقرب من  28 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض "جملة" من 18 إلى 20 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 26 ألفا و28 جنيها للطن.

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