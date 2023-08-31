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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الأرز تكشف مفاجأة عن الأسعار خلال الفترة المقبلة

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز في مصر آمن، مضيفا:" لدينا أرز يكفينا على مدار العام والمخزون يكفينا ولدينا 900 ألف طن زيادة".

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وقال رجب شحاتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  مازال الاستهلاك من أصناف انتاج عام 2022 – 2023، و أقصى استهلاك لـ الأرز في مصر يصل لـ 3.6 مليون طن في السنة".

وتابع رجب شحاته :" مخزون الأرز الذي تحدث عنه وزير التموين خاص ببطاقات التموين وليس مخزون إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية "، مشيرا إلى أن  سعر كيلو الأرز وصل لـ 20 و 22 جنيه للكيلو وسعر الأرز في بعض المناطق الراقية يصل لـ 26 جنيه ".

متوقع أن يشتري المستهلك كيلو الأرز من 17 لـ 19 جنيه خلال الفترة المقبلة

ولفت رجب شحاته: "مضارب الأرز تشتكي من تكدس الأرز لديها ولا يقوم أحد بشراء الأرز الأبيض منها "، مضيفا:" سوف تنخفض أسعار الأرز ومتوقع أن يشتري المستهلك كيلو الأرز من 17 لـ 19 جنيه خلال الفترة المقبلة ".

 

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