الولايات المتحدة تستفز الصين.. ما القصة

تزايدت حدة التوتر بين الصين وأمريكا بسبب تايوان، حيث تصر واشنطن على تقديم المساعدات لتايبيه، فيما يتصاعد الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم بوتيرة سريعة للغاية، وتشتد المنافسة يوما بعد يوم.

وفي آخر التطورات، أقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى، اعتمادًا عسكريًا لتايوان، بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وأبلغت الخارجية الأمريكية الكونجرس، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضا أو منحًا للتسلح.

ويشترط الكونجرس بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

والتزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع الممثلة التجارية والثقافية للجزيرة في واشنطن التي تعد السفارة التايوانية بحكم الأمر الواقع.

لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان

وشددت الخارجية الأمريكية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.

وقال متحدث باسم الخارجية "تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".

وأبدت وزارة الدفاع التايوانية امتنانها، لكنها رفضت التعليق أو الإفصاح عن تفاصيل المساعدة، منوهة بمساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة وفق السياسات والقوانين القائمة.

جميع العقبات والصعوبات مصدرها واشنطن

ومن جانبها، أكدت الصين معارضتها الشديدة لبيع أسلحة أمريكية إلى تايوان، حيث ترى أن الدعم الأمريكي للجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي يقوض أمن المنطقة. لاسيما أن السلطات الصينية ترى تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين وتعتزم ضمها وإن بالقوة إذا اقتضى الأمر، وتحذر باستمرار من مغبة أي شكل من أشكال "المعاملات الرسمية" بين واشنطن وتايبيه.

في حين ترفض تايبه مطالبات السيادة الصينية، مؤكدة أن الشعب التايواني وحده هو الذي يقرر مستقبله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس إن بلاده تعارض بشدة بيع أمريكا أسلحة لتايوان. واعتبر أن تلك السياسة تعرض أمن المنطقة للخطر.

كما رأى أن جميع العقبات والصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدين مصدرها واشنطن.

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