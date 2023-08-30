الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين : يمكن تعزيز العلاقات مع بريطانيا على أساس الاحترام المتبادل

الصين
الصين

أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنج ، إمكانية تعزيز العلاقات الصينية-البريطانية على أساس التعاون العملي والاحترام المتبادل.

 

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جاء ذلك خلال اجتماع هان اليوم الأربعاء  مع وزير الخارجية البريطاني الزائر جيمس كليفرلي في بكين، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية.

وقال هان لكليفرلي خلال الاجتماع - "إن زيارتك للصين هذه المرة ستعزز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية بين الصين والمملكة المتحدة.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون العملي بيننا ستشهد بالتأكيد تقدما جديدا.

من جانبه، قال كليفرلي إن زيارته هي الأولى منذ عدة سنوات بعد توقف الدبلوماسية المباشرة بسبب جائحة كوفيد-19، وحث على عقد المزيد من الاجتماعات الشخصية المنتظمة بين البلدين "لتجنب سوء الفهم".

وأضاف كليفرلي: "كما ناقشنا، من المهم أن تحتاج دول مثل بلدينا إلى التحدث وجها لوجه في مناسبات منتظمة لتعزيز التفاهم وتجنب سوء الفهم ومعالجة التحديات والاختلافات في الرأي التي تواجهها جميع الدول فيما يخص العلاقات الثنائية".

يذكر أن كليفرلي هو أول مسؤول بريطاني كبير يزور الصين منذ خمس سنوات، منذ أن سافر وزير الخارجية آنذاك جيريمي هانت إلى بكين في عام 2018.

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