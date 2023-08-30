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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بنك أوف أميركا: مكاسب الدولار تعتمد على نمو الصين

بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا

أشار تقرير " بنك أوف أميركا " إلى أن مكاسب الدولار منذ منتصف يوليو جاءت بدعم من توقعات النمو الضعيفة في الصين، أكثر منها بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

 

 بنك أوف أميركا

 

وأعرب " بنك أوف أميركا " عن تفاؤله بشأن الدولار، لكنه لفت إلى أن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الصين ستطرح خططا تحفيزية خلال الأسابيع المقبلة.

 

وذكر " بنك أوف أميركا " أنه نظرا لكون الدولار يعتبر ملاذاً آمناً من قبل معظم المستثمرين، فقد ارتبط عكسياً بتوقعات النمو في الصين، والتي تراجعت خلال الأشهر الأخيرة في ظل تنامي الأزمة العقارية.

 

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موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير سعر الفائدة

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الدولار يرتفع أمام العملات قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

 

الدولار يتعافى مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على مسار الفيدرالي

 

الدولار 

 

عوض الدولار الأميركي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

 

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي ، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، بما يصل الى نحو0.09% ليصل إلى مستوى سعر 103.64.

 

وتراجع المؤشر بما يصل نسبته نحو 0.39% أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر، وزاد سعر الدولار الأميركي  مقابل الين ليصل بما يصل الى نحو 0.23% ليصل إلى مستوى 146.205 ين، بحسب الاسواق العربية.

 

وانخفضت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأميركي بما يصل الى نحو 0.18% ليصل إلى مستوى سعر 1.0860 دولار بعد زيادته بنسبة 0.56% مساء.

 

وانخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بما يصل الى نحو 0.46%، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.

 

وهبط اليوان الصيني على نحو طفيف في المعاملات الخارجية وجرى تداوله عند مستوى سعر 7.3002 مقابل الدولار لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله في 17 أغسطس عند 7.3490.

 

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت عملة بتكوين بما يصل الى نحو 0.94% لتصل إلى مستوى سعر 27465 دولارا بعد صعودها بأكثر من ألفي دولار في الجلسة السابقة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 28142 دولارا.

 

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