المدارس والمعابر الحدودية..وزير الخارجية السودان : زيارة البرهان لمصر كانت مثمرة وبناءة

أثني السفير على الصادق، وزير خارجية السودان، بزيارة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر، مؤكدًا أنها جاءت في إطار العلاقات الثنائية المثمرة بين الطرفان.

الفريق عبد الفتاح البرهان

وقال الصادق، إن الزيارة الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر، ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مثمرة وبناءة.

وأضاف وزير خارجية السودان، أن الطرفان، إنخرطا في مباحثات مشتركة واستعرضه بعض القضايا الملحة، ومنها التكدس الذي يحدث في المعابر بين البلدين خاصة، فيما يتعلق بحركة المواطنين وحركة البضائع وأثر ذلك علي حركة الصادر والوارد بين البلدين.

وأوضح السفير على الصادق، وزير خارجية السودان، أن الطرفان اتفق علي تسريع العمل فى هذه المعابر الحدودية.

وتابع : “أن المباحثات تناولت أيضا الوجود السوداني الكبير بمصر، وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات إستقبال السودانيين”.

واستطرد أن المباحثات تطرقت كذلك لتسهيل حركة رجال الأعمال، بين البلدين وذلك بغرض دعم وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية، أن المباحثات تناولت قضية المدارس السودانية في مصر، بما يسهم في توفيق أوضاعها لضمان إستقرار العام الدراسي.

السيسي يستقبل البرهان

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر.

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

