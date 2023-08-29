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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج يكشف سبب زيارة البرهان لمصر.. فيديو

السيسي يستقبل البرهان
السيسي يستقبل البرهان في قصر العلمين الجديدة

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين، يعد أول لقاء للبرهان خارج السودان منذ أبريل 2023.

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن أول زيارة للبرهان خارج السودان لمصر تؤكد مكانة مصر القوية، موضحًا أن هناك مجموعة مختلفة من الأسباب التي دفعت البرهان لتكون أول زيارة له خارج السودان لمصر.

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ولفت إلى أن مصر والسودان كانا دولة واحدة حتى خمسينيات القرن الماضي، موضحًا أن أي قلق في السودان يؤثر على مصر، بالإضافة إلى أن السودان يجاورها 7 دول مختلفة على جميع حدودها، وهي محاطة بعدة مشاكل.

اغتيال مبارك

وأوضح أن البشير كان إخواني الهوية، وكانت أسوأ فترة للعلاقات المصرية السودانية في عهد البشير، كما أنه دعم العراق في حربها على الكويت، كما أنه عمل على استضافة جماعات إسلامية وإرهابية، بالإضافة إلى المشاركة في اغتيال الرئيس مبارك في أثيوبيا.

وأشار سمير فرج إلى أن الجيش السوداني تأسس عام 1925، ويتكون من 205 ألف جندي، ولكن البشير عمل على إنشاء قوات التدخل السريع وهي بمثابة جيش موازي للجيش السوداني، ويعد كارثة على أمن السودان.

وأكمل: أنه تم توقيع السياسي الإطاري في السودان وفق عدة معايير مختلفة، من بينها “دستور جديد، اجراء انتخابات، بعد الجيش عن السياسة”، ولكن برزت مجموعة مختلفة من الخلافات ين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة خاصة عند طرح فكرة الدمج.

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