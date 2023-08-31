البرهان: أتمنى الاحتفال بالانتصار على المجموعات الإرهابية (فيديو)

قال الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه يتمنى أن نحتفل بالانتصار على هذه المجموعة المارقة الإرهابية التي أرهبت الشعب السوداني واستباحت كل ما يمكن أن نطلق عليه أحد سبل عيشه ومكاسبه التي جناها في السنين الماضية.

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الشرطة لديها أدوار كبيرة تقوم بها

وأكد “البرهان” خلال كلمة نقلتها قناة “إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الشرطة لديها أدوار كبيرة تقوم بها وستقوم بها في المستقبل، و"أحيي كل مسؤولي الشرطة، 100% من الشرطة متواجدين وأبلغوا وحداتهم في كل مكان في السودان، ولا تتجاوز 1% أو 2% ناقص من القوات، وهو نقطة مضيئة في عمل الشرطة وهم شعروا بالفعل بالواجب الوطني.

الشرطة السودانية ستكون عونًا للشعب

وتابع: "أفراد الشرطة السودانية لم يستكينوا وأبلغوا وحداتهم بأنهم سيقدمون العون للشعب لأن الشرطة في خدمة الشعب، ونحن جميعا في خندق واحد ولدينا معركة واحدة ومصيرنا فيها واحد كشعب يسعى لحمايته كينونته ودولته ونظامه القائم الآن".

وتابع: "الدولة قائمة وهناك من يسعى لتقويض هذه الدولة، وهناك من يسعى لتشتيت وتفتيت هذه الدولة وهي دولة موحدة، والشعب السوداني كله منصهر في مؤسساته وقواته النظامية".