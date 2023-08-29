مصر أبعدت شبح الحرب الأهلية عن السودان.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن مكانة مصر معروفة في السودان، مضيفًا أن زيارة الفريق البرهان اليوم إلى مصر هي أول زيارة خارجية يقوم بها منذ شهور، وتحديدًا منذ اندلاع القتال الأخير ومحاولات التمرد التي يتعرض لها السودان.

وأضاف أبو الهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرهان جاء إلى مصر بحثًا عن الحل والدعم، وهذا يؤكد متانة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما.

إبعاد شبح الحرب:

ولفت إلى أن مصر لم تنحاز لأي طرف عندما اندلعت الاشتباكات في السودان وخصوصًا محاولات ميليشيات الدعم السريع الاستيلاء على السلطة، وإنما انحازت للشرعية ووقفت مع الشعب السوداني، ووقفت مع الجيش الوطني، وعملت على تهدئة الأوضاع، ووقف إطلاق النار، واستضافت مؤتمر دول جوار السودان، وكانت مبادرة شديدة الأهمية.

وأكد أن مصر وضعت النقاط فوق الحروف، وعملت على إبعاد شبح الحرب الأهلية عن السودان، واحتواء النزاع الحالي، وهذا لم يكن أول موقف لمصر مع السودان، خصوصًا أن البلدين بينهما علاقات تاريخية وأخوية.