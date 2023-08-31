تفاصيل "دراسة الكتاب المقدس" في إيبارشية الأرثوذكس ببني سويف

يلقي نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، غدًا الجمعة، عظة الاجتماع العام المعرفة كنسيًا بـ"دراسة الكتاب المقدس" في تمام الساعة السابعة مساءً.

يتضمن اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، فضلًا عن تنظيم فقرات روحية مع كهنة الإيبارشية ومجموعة من الترانيم يليها تفسير مزمور من مزامير الكتاب المقدس لأسقف الأقباط استكمالًا للقاء الاسبوعي بالاجتماع.

يأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بعيد صعود العذراء إلى السماء، بحسب رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند، ويتزامن مع ختام صوم العذراء وامتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.

وتتمتع السيدة العذراء بمكانة خاصة لدى الأقباط تشهدها الفعاليات في كثير من الأوقات خلال العام، والتي تعكس قدر محبة تقدير شخصية البتول أم النور، وسيرتها التي شهدت لمحات مؤثرة من الظلم جعلتها أيقونة تمسكت بالإيمان في أشد الصعوبات التي ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء".