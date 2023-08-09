لحظات وداع الكنيسة لمؤسس الدير القبطي بألمانيا الأنبا ميشائيل

استهلت منذ قليل، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلاة تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس أنطونيوس الكبير بمنطقة كريفلباخ بجنوب ألمانيا، الذي رحل عن عمر بلغ 81 عام.

ووسطحضور كبير من الأباء وأحبار الكنيسة والآباء الرهبان يطبق طقس التجنيز على جثمان الأنبا ميشائيل مع تلاوة الإنجيل بصوت نيافة أنبا ثيؤدوسيوس، تكريمًا لهذا الأب الجليل الذي قضى وأفنى عمره في رعاية وخدمة المذبح المقدس وشعب الكنيسة.

ولد الأسقف الراحل 6 أغسطس من عام 1942م، و في عام 1978م بدأ حياته الرهبانية في دير البراموس بوادي النطرون بإسم ميخائيل البراموسي، وجاء دور الأب الراحل في خدمة أبناء المهجر بألمانيا بتكليف من مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث بعد أعوام قليلة من رهبنتة والتحاقة بالدير.

الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس أنطونيوس الكبير

شهدت فترة تولى الأنبا ميشائيل الراحل نشاط روعي كبير وتأسس أول دير قبطي في المانيا بفضل دوره، وحمل اسم القديس انطونيوس الكبير، ثم ظل يخدم الراهبان حتى رسم أسقفًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني 16 يونيو من عام 2013.

عبر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن فقدان هذا الكيان الإنساني الجليل، في ملنات الوداع عن حزن الكنيسة على فقيدها من خلال رسالة نعى نشرتها الكنيسة، وجاء نص كلمات الرثاء كالتالي: نذكر لمثلث الحرمات الأنبا ميشائيل حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها على مدار 45 عام، ومن بينها المرحلة التي شهدت خدمته بوفاء وتفاني و قبل درجة الأسقفية وخدمة لأنباء الكنيسة في مصر وببلاد المهجر.

الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس أنطونيوس الكبير

كما جاءت كلمات القنصلية المصرية في تعزية الأب الراحل مؤثرة وتعكس مدى خدمة ودوره مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل، وعبرت في الرسالة قائلة :"تنعي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت نياحة الأنبا ميشائيل، أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس في منطقة كريفلباخ، والذى رحل بعد حياة حافلة من خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ألمانيا، ويتقدم القنصل العام وجميع الأعضاء بخالص التعازي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس.