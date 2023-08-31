بدر صفر يزين سماء مصر اليوم.. القمر الأزرق العملاق ظاهرة فلكية نادرة

تشهد سماء مصر والعالم اليوم الخميس آخر ليالي شهر أغسطس ظاهرة فلكية نادرة وهي القمر الازرق العملاق المعروف بإسم"بدر صفر"، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وفي هذه الظاهرة يبدو القمر لنا كما لو كان بدرًا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، حيث يعد ثالث قمرعملاق بين أربعة أقمارعملاقة لهذا العام تأتي تباعًا حتى سبتمبر 2023م.

كما أن القمر يكون محاط في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيًا إلى الأرض، لذلك يبدو القمر أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد، إذ أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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