مختار: الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي في أسرع وقت

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.



وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"الأهلي مطالب بتحقيق رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل خاصة في ظل الارتباطات الكثيرة محلياً وإفريقياً في الفترة القادمة".

وتابع:"الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي ولابد من حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم المقبل ".