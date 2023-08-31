مختار: أطالب محمد صلاح بالبقاء في ليفربول

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أنه من الأفضل لمحمد صلاح المحترف المصري الدولي في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي الاستمرار في الدوري الإنجليزي وليس الانتقال إلى الدوري السعودي في الفترة القادم.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" على الرغم من الإغراءات القوية التي يتعرض لها محمد صلاح من قبل مسؤلي نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه في الصيف الجاري الإ أنه من الأفضل لمحمد صلاح الاستمرار في أوروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي".



وأضاف :" أتمنى استمرار محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ومع فريق ليفربول الإنجليزي وصرف النظر عن عرض اتحاد جدة السعودي".