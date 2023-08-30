زاهي حواس يطالب محمد صلاح بالمشاركة في حملة لاستعادة الآثار المصرية من إنجلترا

وجه الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، رسالة مهمة لـقائد منتخب مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن العمل لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة في إنجلترا في الفترة الحالية لأن تأثيره قد يساعد في استعادة مصر لهذه الآثار وعلى رأسها حجر رشيد.

وأضاف زاهي حواس، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن حجر رشيد موجود في إنجلترا منذ 200 عام، ومكانه الحقيقي يجب أن يكون داخل المتحف المصري الكبير، موضحًا أن هناك قانونًا في إنجلترا يرفض خروج أي قطعة أثرية من إنجلترا، ولكن في حال جمع 100 ألف توقيع يعود القانون لمجلس العموم من جديد من أجل تغييره.

وأشار زاهي حواس،إلى أنه حال تبني محمد صلاح هذه الفكرة، وقام بالترويج لفكرة جمع الـ 100 ألف توقيع قادر على جمعهم في وقت قريب جدًا، خصوصًا في ظل وجود 300 ألف مصري موجود في إنجلترا في الفترة الحالية، مناشدًا بضرورة إقامة هذه الحملة بالتعاون مع السفارة المصرية.

وثيقة استعادة حجر رشيد وقع عليها 4 آلاف شخص فقط:

وأوضح، أن الوثيقة التي تساعد في تغيير القانون واستعادة حجر رشيد وقع عليها 4 آلاف شخص فقط، وتحتاج مصر جمع 100 ألف شخص، وهو ما يمكن أن يكون محمد صلاح مؤثر لها في الوقت الحالي.