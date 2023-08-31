حسام البدري: القندوسي قادر على اللعب في أكتر من مركز

قال حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراق العراقي أن أحمد القندوسي لاعب مميز وهام ومحوري منذ أن كان مع في صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري وكنت اعتمد عليه في مراكز كثيرة.

وتابع البدري في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: " في بعض الأحيان انتقال لاعب من نادي لآخر مش بيكون بنفس مستوى النجاح مشدداً على انه لاعب مميز ".

وأضاف: " قندوسي فرصة جيدة بعد إعارته حيث أنه سيشارك بشكل مستمر مع الفريق الجديد وأمامه فرصة لإثبات نفسه ومن ثم العودة للأهلي مرة أخرى للعب بصفة أساسية ".

القندوسي يناسب طريقة لعب الأعلي

وتابع " طريقة لعب الأهلي ٤_٣_٣ سيكون القندوسي مميز فيها لو لعب في اكتر من مركز سواء في نصف الملعب او ناحية اليمين تأثيرة سيكون كبير جدا لانه مهاري ويجيد التصويب على المرمى ".