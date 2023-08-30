أحمد عادل: مركز الظهير الأيمن في الأهلي سيشهد منافسة قوية

يرى أحمد عادل، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية في مركز الظهير الأيمن بنادي الأهلي.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "الموسم الماضي سيشهد منافسة شرسة في مركز الظهير الأيمن بين الثلاثي محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد".

وتابع: " محمد هاني يستحق البدء كأساسي خلال الموسم المقبل في مركز الظهير الأيمن، ولكن هذا لا يمنع وجود منافسة قوية خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "أتوقع توظيف بعض لاعبي الفريق في مراكز أخرى بخلاف مراكزها، وأتمنى عودة أكرم توفيق لمركز الارتكاز بخط الوسط".

أحمد عادل: الحفاظ على استقرار الأهلي يحسب لمجلس الإدارة

أشاد أحمد عادل، بمجلس إدارة النادي الأحمر، برئاسة محمود الخطيب على مردودهم خلال الفترة الماضية.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية: "يحسب لمجلس إدارة النادي الأهليـ الحفاز على قوام الفريق والجهاز الفني في الموسم الجديد حتى الآن".

وتابع: "الأهلي نجح في التعاقد مع احتياجاته في كافة المراكز وتدعيمها رغم نجاحات الموسم الماضي، وهذا أيضا يحسب لإدارة النادي".

وأتم: "معسكر الأهلي في النمسا سيفيد الأهلي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستعداد الفريق في بلد ذات أجواء جيدة مثل النمسا".