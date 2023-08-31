محمدعبدالجليل: الأهلي في حاجة لمهاجم وظهير أيسر

شدد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، على حاجة الأهلي للتعاقد مع مهاجم صريح وظهير أيسر، موجهًا نصيحة إلى إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "إمام عاشور لاعب جيد، ولا أعرف سر انقلاب السوشيال ميديا لمجرد ارتداء اللاعب رقم 22، وما حدث من ضجة بسبب ذلك الأمر، يفسر سبب تراجع الكرة المصرية، نهتم بأمور بسيطة بعيدًا عن الأمور الهامة، وأطالب اللاعب بعدم الانصات أو التركيز مع الانتقادات، والرقم الوحيد الذي كنا نخاف منه في الأهلي هو رقم 10".

وأضاف: "حظ إدارة الكرة بالأهلي أن الأمور سارت بشكل طيب في الموسم الماضي رغم عدم تواجد مهاجم قوي، الصفقة الأفضل كانت مروان عطية وتألق كهربا، لكن كل الصفقات التي تم ضمها منذ عامين لم تنجح وبعضهم خرج للإعارة، وكريستو لاعب جيد أيضا ولازال النادي في حاجة لضم مهاجم بحجم امادو فلافيو، حتى آزارو لم يمكث سوى موسمين فقط، ورحل بعد ذلك".

وتابع عبدالجليل: "الأهلي في حاجة لمهاجم يستمر خمس أو ست سنوات، النادي يعاني من هذا المركز حاليا ولم ينجح في ضم راس حربة منذ فترة طويلة، وهناك حالة تخوف من دفع مبالغ تصل لـ3.5 مليون دولار ويكرر نفس فشل برونو سافيو".

وأردف: "إدارة الأهلي تخشى من دفع مبالغ كبيرة لجلب مهاجم أجنبي وفي النهاية يتكرر الفشل، وهناك لاعبين لم توفق مع النادي، الأسبوع الماضي شاهدت برونو سافيو مع بوليفار في كأس الليبرتادورس وهو يقدم مستوى رائع حاليا".

واستطرد: "بكل تأكيد أؤيد تجديد عقد عمرو السولية، حتى لو لم يشارك أساسيا، لكنه سيظل موجود مع الفريق بشكل طبيعي، وهو من اللاعبين أصحاب الخبرات، وخط وسط الأهلي يضم عناصر مميزة في الوقت الحالي".

وأتم: "الأهلي في حاجة لضم ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، علي معلول يحتاج للراحة مع تقدمه فى السن، ولا أعرف السر وراء تأجيل ضم لاعب بديل لمعلول، فهل سيتم الانتظار أيضًا لشهر يناير القادم لحسم أحد الصفقات المحلية".