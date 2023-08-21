هدف رياض محرز الأفضل بالجولة الثانية فى الدوري السعودي

كشفت رابطة الأندية السعودية عن اختيار أفضل هدف في الجولة الثانية بدوري"روشن"، والتي أقيمت أيام، الخميس والجمعة والسبت.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الخليج بنتيجة 3/1، بينما استطاع الاتحاد الفوز 2/0 على الطائي.

فيما تعرض النصر للخسارة من التعاون بهدفين نظيفين، لتكون الخسارة الثانية له هذا الموسم بعد هزيمة الجولة الافتتاحية، فيما تعادل الهلال مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

ووقع اختيار رابطة الدوري السعودي على أفضل هدف في الجولة من نصيب الجزائري رياض محرز، والذي جاء من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكانت المنافسة قوية على اختيار أفضل هدف في الجولة الثانية بين رياض محرز وكريستيان تيو، لاعب الفتح، وفاشيون ساكالا لاعب الفيحاء.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة يأتي على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتساوى معه الأهلي بنفس الرصيد في المركز الثاني، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثالث بنفس الرصيد.