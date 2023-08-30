موسكو تُحبط هجمات إرهابية أوكرانية جديدة على أهداف روسية

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أنه تم إحباط مُحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف تقع ضمن الأراضي الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك.

وأضافت أنه تم اعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة منظومات الدفاع الجوي.

وصرح رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكراني في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.

وكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

من ناحية أخرى، صرح السفير الروسي لدى واشنطن، "أناتولي أنطونوف"، بأنه إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن التجارب النووية، فسيتعين علينا "دفن" معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأشار إلى أن روسيا صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000، وتلتزم بشكل ثابت ومسؤول بالامتناع الأحادي الجانب عن إجراء التجارب النووية.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تتبع هذا المثال و"لم تحرك ساكنا لوضع المعاهدة موضع التنفيذ".

مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح

وأضاف أن السياسة الأمريكية، بما في ذلك في مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، هي أن "أحدا آخر، وفي العادة روسيا، هو المسؤول دائما عن تدمير ركائز الأمن الدولي".

وحذر قائلاً: "هذه المرة، إذا لم تتخل واشنطن عن إغراء استئناف التجارب النووية، ولا يمكن لأحد أن يستبعد ذلك، فسوف "ندفن" معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".